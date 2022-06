ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್‌ ಬದಲಿಸಿದ 'ಮಹಾ' ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು

Guwahati

ಗುವಾಹಟಿ, ಜೂ.29: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆಯ ನಡೆಯುವ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಬಂಡಾಯ ಪಾಳಯವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಮೊದಲು ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ 51 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು

"ನಾವು ನಾಳೆ (ಗುರುವಾರ) ಮುಂಬೈ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. 50 ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಸಿದ್ಧಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಸ್‌ಗಳು ಗುವಾಹಟಿಯ ರಾಡಿಸನ್ ಬ್ಲೂ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಾತ ಶಾಸಕರ ಶಿಬಿರವು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತಂಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಅವರು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಪಿಜುಶ್ ಹಜಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬಂಡಾಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.

ಜೂನ್ 30ರಂದು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ!

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾಜ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 70 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರುವಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Shiv Sena rebel MLAs led by MLA Eknath Shinde, who is expected to move from Guwahati to Goa, have returned to their hotel at the last moment as the governor ordered Uddhav Thackeray to prove a majority in the Maharashtra assembly.