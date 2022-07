ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ: 16 ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ

Guwahati

ಗುವಾಹಟಿ,ಜುಲೈ.22: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ 22 ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 15-16 ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 18 ರಂದು ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 126 ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 124 ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಎಐಯುಡಿಎಫ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರು. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎಯ 79 ಸಂಖ್ಯಾಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮುರ್ಮು 104 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಜಂಟಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ 20 ಪಡೆದರು.

ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 44 ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಡೆದ 22 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತಗಳಲ್ಲಿ, 15 ರಿಂದ 16 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತು ಉಳಿದವು ಎಐಯುಡಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂಪೇನ್ ಬೋರಾ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾ ಆರೋಪಿಸಿದಂತೆ 16 ಮಂದಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆರು ಶಾಸಕರು ಮುರ್ಮು ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ಅಥವಾ ಮತದಾನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಭಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂ ಜನತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ, ಎನ್‌ಡಿಎಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಯಶವಂತ ಸಿನ್ಹಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 24 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ," ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂಪೇನ್ ಬೋರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

