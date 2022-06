ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ 3 ಸಾವು, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್

Guwahati

oi-Sunitha B

ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಜೂನ್ 09: ಇಂದು ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಗರೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಬೆಗ್ರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಮಂಕಾಚಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮುಳುಗಿವೆ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿವೆ.

ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗುವಾಹಟಿ ನಗರದ ಕಹಿಲಿಪಾರ, ಜಟಿಯಾ, ಹಟಿಗಾಂವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

#WATCH | Torrential rains which are leading to rising water levels in rivers have triggered floods in Assam’s South Salmara Mankachar district as flood waters submerge several villages, affecting hundreds of families pic.twitter.com/9krAAoQuN4

Assam | At least three members of a family died in a massive landslide that took place in Gambegre area of Meghalaya's West Garo Hills district. Rescue operation underway: West Garo Hills district police

English summary

Assam Rain: A family of three and a little child lost their lives after they were buried alive in landslides that occurred in two places in Garo Hills of Meghalaya in the early hours of Thursday.