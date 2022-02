ಗುರುಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ: 2 ಶವ ಪತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ

Gurgaon

oi-Sunitha B

ಗುರುಗ್ರಾಮ, ಫೆಬ್ರವರಿ 10: ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ(ಗುರ್‌ಗಾಂವ್‌)ದ ಸೆಕ್ಟರ್ 109 ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ ಅಥವಾ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ತಂಡವು ಚಿಂಟೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಡಿಸೊ ವಸತಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಜಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ರಕ್ಷಕರು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಏಣಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ದೃಶ್ಯಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

"ಆರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯವರೆಗಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಮಹಡಿ ಕುಸಿದಿದೆ" ಎಂದು ಕಟ್ಟಡದ ನಿವಾಸಿ ಕೌಶಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಎನ್‌ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, ಈ ಘಟನೆಯು ಎತ್ತರದ "ಟವರ್ ಡಿ" ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಆರು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೀಡಿತ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

Administrative officials, along with SDRF and NDRF teams are busy in the rescue & relief work after the unfortunate collapse of the apartment roof at the Paradiso Housing Complex in Gurugram. I am personally monitoring the situation and I pray for everyone's safety. pic.twitter.com/T6NdEtpIgm