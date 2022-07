ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ

Chitradurga

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಜುಲೈ 11: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪುಟ್ಟ ಒಲಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಹಿರಿಯೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಗರದ ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಎಸ್. ಶಿವರಂಜಿನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಶಿವರಂಜಿನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಅದರಂತೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಿವರಂಜನಿ ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೂಚಕರಾಗಿ ಜಿ. ಎಸ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬರೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1. 20ಕ್ಕೆ ಶಿವರಂಜಿನಿ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

Shivaranjani who won as an independent candidate was elected president of the city municipal council of Hiriyur. She was the first woman from the kadugolla community to be selected for president of Hiriyuru CMC.,