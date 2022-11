Chitradurga

oi-Chidananda M

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ನವೆಂಬರ್ 22: ''ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಕ್ಸ್‌ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಸೇರಲಿದೆ'' ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರದ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಕ್ಸ್‌ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪಕ್ಷ ಗುಜುರಿ ಅಂಗಡಿ ಸೇರಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜನ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಘರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ದೇಶ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಎಂದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬಯಸಿದ 1,350 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು

ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಎರಡು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಎನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೇ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

English summary

Transport Minister B Sriramulu lashed out against Siddaramaiah and Congress party. He said that the expiration date of the Congress party in the country and state is over, It will join the scrap shop in the next few days.