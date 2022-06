ನಾಳೆ ಧರ್ಮಪುರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಿಎಂ

Chitradurga

oi-Chidananda M

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಜೂ. 3: ನೊಳಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆ. ಈ ಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹನಿಯೂ ನೀರಿಲ್ಲ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಪರಿತಪಿಸುವ ಕಾಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಬಂದ್, ಚಳವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಈ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರುವ ಸೂಚನೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, 2018ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತನಗೆ ಮತ ನೀಡಿದರೆ 2023ರ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಗದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆ ಯಾವುದು, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಜನತೆ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

English summary

Seven lakes in Dharmapura Hobli in Chitradurga will get rejuvenated after many decades of protests. CM Bommai will be laying foundation stone on the various works at Hosalli checkpost on Saturday.