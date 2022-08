CSIRನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ನಲ್ಲತಂಬಿ ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ

Chennai

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 9: ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಲ್ಲತಂಬಿ ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ ಅವರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 38 ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ (CSIR) ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಶೇಖರ್ ಮಾಂಡೆ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಡೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್‌ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆದೇಶ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Just in: ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್

ಲಿಥಿಯಂ ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾರೈಕುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್-ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ ಅವರು ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್-ಸಿಇಸಿಆರ್‌ಐ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೂ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್-ಸಿಇಸಿಆರ್‌ಐ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬಾಸಮುದ್ರಂ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದ ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲೈಸೆಲ್ವಿಯವರ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಧನದ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ತತೆಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೂಡ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಆಕೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಸೋಡಿಯಂ-ಐಯಾನ್/ ಲಿಥಿಯಂ-ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರು ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Senior scientist Nallathambi Kalaiselvi will be appointed as the first woman Director General of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), a consortium of 38 research institutes across the country.