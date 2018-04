ಲಾಠಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಲೂನ್ ಗೆ 'ಗುಂಡು ಪಿನ್' ಚುಚ್ಚಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರು!

ಚೆನ್ನೈ, ಏಪ್ರಿಲ್ 12: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಮಾಮೂಲಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಪಿನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗಿವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಚದುರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟ ನೂರಾರು ಕಪ್ಪು ಬಲೂನ್ ಒಡೆಯುವುದೇ ಮಹಾ ಕೆಲಸ.

ಇದೆಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಲೇ ಬೇಕು.

ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ತಮಿಳಿಗರು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೈಗೂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರು ನೇರ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದರು.

ಹಾಗೆ ಬಂದ ಮೋದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡಿಗರು ಇಂದು ಮಾಡಿದ ಕಸರತ್ತುಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಿನ್ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಏನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.

'ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋದಿ' ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.

ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮೋದಿ ಬಂದಿಳಿಯುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸೂರಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಮೋದಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ (ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ) ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ತೂರಿದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೂರಿದರು. ಡಿಎಂಕೆ ವತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಲೂನಿನಲ್ಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋದಿ ಎಂದು ಬರೆದು ಹಾರಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಡಿಎಂಡಿಕೆ ನಾಯಕ ವೈಕೋ ಮೊದಲಾದವರು ನೂರಾರು ಕಪ್ಪು ಬಲೂನುಗಳನ್ನು ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದಂತಿತ್ತು.

Another video of the day. Vaiko releasing black balloons against @modi. But that style no..🤣 (So much Internet gold for one day) @sjeeva26 @Priyan_reports @The_Abinesh @Ahmedshabbir20 @Iamtssudhir @subashprabhu @shakti_strength pic.twitter.com/KeOeYfGPct