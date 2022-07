Chennai

oi-Madhusudhan KR

ಚೆನ್ನೈ, ಜುಲೈ, 18: ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಪರಿಣಾಮ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ದರವನ್ನು 3 ರಿಂದ 5 ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಗಳ ಸಂಘ ಮತ್ತು ವರ್ತಕರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಾಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಸಂಘವು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರರು ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು.

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ. ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ಶಿವಾನಂದನ್‌ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ 2017ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಕ್ಕಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು.

ಆದರೆ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಈಗ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಡಿಲವಾದದ್ದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡದಿದ್ದರೂ, ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್‌ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಗಿರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ..

