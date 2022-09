ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 200 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಹಲಸಿನ ಮರ; ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Chennai

ಚೆನ್ನೈ, ಸೆ. 26; ಭಾರತವು ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೈವಿದ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣು, ಮರ, ತರಕಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೂ ದೂಡುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ಹೀಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ದೂಡಿರುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಡಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನವಾದ ಹಲಸಿನ ಮರ. ಮರದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪರ್ಣಾ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ "ಆಯಿರಂಕಾಚಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ: ಈ ಹಲಸಿನ ಮರವು 200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಡಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಐಪಿಯಾಗಿದೆ. ಮರದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಒಂದು ಗೌರವ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ 200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಹಲಸುಗಳು ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮರ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

