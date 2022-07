Chandigarh

ಚಂಡಿಗಢ, ಜು.7: ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಚೇದನ ನೀಡಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ 48 ವರ್ಷದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್‌ ಸದ್ಯ ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಫಿಜಿಷಿಯನ್‌(ಡಾಕ್ಟರ್‌) ಗುರುಪ್ರಿತ್‌ ಕೌರ್‌ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಗುರುಪ್ರಿತ್‌ ಕೌರ್‌ ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

2015ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾನ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ ಅವರ 21 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸೀರತ್ ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷದ ಮಗ ದಿಲ್ಶನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಯುಎಸ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಹರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚೀಮಾ, ಹರ್ಜೋತ್ ಬೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಅರೋರಾ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಾ ವಾರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಮಾನ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

32 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹರಿಯಾಣದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆಹೋವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಯವರು. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಇಂದರ್‌ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ನಟ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮದನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

