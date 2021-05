Chandigarh

ಚಂಡೀಘರ್, ಮೇ 12: ಕಳೆದ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಅದೇ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಫರಿದಕೋಟ್ ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ 80 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಪೈಕಿ 71 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಗ್ವಾ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಪಿಎಂ-ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತದ 13 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಈ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳು ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಒಂದೆರೆಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ದಿಢೀರನೇ ಕೈಕೊಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

