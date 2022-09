ಚಂಡೀಗಢ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಸ್; ಹಾಸ್ಟಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಅಮಾನತು, ಮೂವರ ಬಂಧನ

Chandigarh

ಚಂಡೀಗಢ, ಸೆ. 19: ಚಂಡೀಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಂಡೀಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತವು ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಚಂಡೀಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ರಾಜ್ವಿಂದರ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಯುವತಿಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಗದರಿಸಿದ್ದರು.

English summary

Chandigarh university viral video case: university has been shut for students till Saturday, Three people have been arrested in the case so far. know more.