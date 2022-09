ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಡೈರಿ ಪತ್ತೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲೇನಿದೆ?

Chandigarh

ಚಂಡಿಗಢ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3: ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದಿವಂಗತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೂರು ಡೈರಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಾಲಿಯ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್, ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್-ರಕ್ಷಿತ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಶೋಧ ತಂಡವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಡೈರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಸುಧೀರ್ ಸಾಂಗ್ವಾನ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಹಣದ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೂಡಿದ ಹಣದ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇದೆ. ಫೋಗಟ್ ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫೋಗಟ್‌ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಸಾರ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಥೆರಾನ್ ಡಿ'ಕೋಸ್ಟಾ ಅವರು "ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

The Goa Police on Friday visited the residence of late BJP leader and actress Sonali Phogat in Haryana's Hisar and seized three diaries from the place.