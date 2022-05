ಮೊಹಾಲಿ ಗುಪ್ತಚರ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಮತ್ತಿಬ್ಬರ ಬಂಧನ

Chandigarh

oi-Punith BU

ಪಂಜಾಬ್‌: ಮೇ 9 ರಂದು ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿನ ಗುಪ್ತಚರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ಚಾಲಿತ ಗ್ರೆನೇಡ್ (ಆರ್‌ಪಿಜಿ) ದಾಳಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಿನ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ದರೋಡೆಕೋರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹರಿಯಾಣದ ಜಜ್ಜರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫೈಜಾಬಾದ್‌ನವರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರನಾಗಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ ಕೆನಡಾದ ದರೋಡೆಕೋರ ಲಖ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಲಾಂಡಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೇ 13 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಕೆ ಭಾವ್ರಾ ಅವರು, ಆರ್‌ಪಿಜಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಂಟರ್-ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಐಎಸ್‌ಐ) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ದರೋಡೆಕೋರರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಬ್ಬರ್ ಖಾಲ್ಸಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ (ಬಿಕೆಐ) ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Punjab Police have identified two criminals from outside the state for the rocket-propelled grenade (RPG) attack on the intelligence headquarters in Mohali on May 9.