ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: 'ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು'- ಸಂಜಯ್ ಪೊಪ್ಲಿ

Chandigarh

oi-Sunitha B

ಚಂಡೀಗಢ, ಜೂನ್ 26: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜಯ್ ಪೊಪ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಇಂದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 27 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೊಪ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ಪೊಪ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ತಂಡದ ಸಂಜಯ್ ಪೊಪ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು ಎಂದು ನೆರೆಯವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತಂಡವು ಸಂಜಯ್ ಪೊಪ್ಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೊಪ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಚಂಡೀಗಢದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕುಲದೀಪ್ ಚಾಹಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 27 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಚಹಾಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Vigilance team asked Sanjay Popli to sign on something lest it won't be good for his son. They locked him in room & took his son upstairs. We were standing downstairs & after sometime we heard sound of gun. Vigilance people murdered him: Anu Preet Kular, Sanjay Popli's relative pic.twitter.com/KRicdYqXWl