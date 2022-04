Chandigarh

2016ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್‌ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಸೇನೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಕೇಳಿತ್ತು ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

"ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂದಿತು. ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿತು" ಎಂದು ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು. "ಸಾಧು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ MPLAD ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ನನಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ದೇಶದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಈ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

2016ರಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗ ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಸಾಧು ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅವರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ MPLAD ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ (MPLAD) ಪಂಜಾಬ್ ದೇಶದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂಬ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಭಾರತದಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.

2016 ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ ದಾಳಿ

ಜನವರಿ 2 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ ವಾಯು ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಐವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಆಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಜೆಇಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್‌ನನ್ನು ವಾಯುನೆಲೆ ದಾಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಭಾರತ ಹೆಸರಿಸಿದೆ.

