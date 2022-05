Chamarajanagar

oi-Rajesha MB

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೇ 25: ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ 8 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಈಗ ಅದನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂಥಹ ಕೀಳುಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿದಿರುವುದು ಶೋಭೆ ತರುವಂತದಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್‌ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು, 2016ರ ಟ್ವೀಟ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೋಹಿತ್‌ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್‌ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹದ್ದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅವರೆಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರು ಹೇಳದೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

English summary

Congress try to politics in all government programs, but failed it. This type of politics not good for 100 years old party says Education minister BC Nagesh in Chamarajanagar.