ಜೊಮಾಟೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪೇಂದ್ರ ಗೋಯಲ್ 700 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡದ್ದು ಯಾರಿಗೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 07: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಜೊಮಾಟೊ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪೇಂದ್ರ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೊಮಾಟೊ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪೇಂದ್ರ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 700 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಯಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ESPOನ್ನು Zomato ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪೇಂದ್ರ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಆಂತರಿಕ ಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪೇಂದ್ರ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಝೊಮಾಟೊ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊಮಾಟೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

