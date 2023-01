ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗಳ ನಡುವೆ Zomatoದಿಂದ 800 ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ

ಟೆಕ್‌ ದೈತ್ಯ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಸಾವಿರಾರು ನೌಕರರು ವಜಾಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಕಂಪೆನಿ ಜೊಮಾಟೋ 800 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಜೊಮಾಟೋ 5 ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 800 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜೊಮಾಟೋ ಕಂಪೆನಿ ಸಿಇಒ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊಮಾಟೊದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಥ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಸ್‌ ಓನರ್‌, ಜನರಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ನಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಬರೆದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವವಿವರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ deepinder@zomato.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಜೊಮಾಟೋ ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರಿಂದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಇಒ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ಸಿಇಒ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಣೆಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮಿನಿ ಸಿಇಒಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೊಮಾಟೊ 100 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 380 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಎರಡೂ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಜೊಮಾಟೋ ನಿರ್ಧಾರಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಪೆನಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ನೌಕರರು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Due to the fear of economic recession, many tech giants and these commerce companies are laying off thousands of employees without looking at the ranks. But in stark contrast to this, online food delivery company Zomato has announced the recruitment of 800 employees.