ಜೊಮಾಟೊದಿಂದ 4,447 ಕೋಟಿಗೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಖರೀದಿ; ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ?

ಮುಂಬೈ, ಜೂನ್ 25: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಜೊಮಾಟೊ ಇದೀಗ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಗ್ರೋಫರ್ಸ್ ಎಂದು ಈ ಮುಂಚೆ ಚಿರಪರಿಚತವಾಗಿರುವ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಎಂಬ ತ್ವರಿತ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಜೊಮಾಟೊ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿದೆ.

570 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ 4447 ಕೋಟಿ ರೂ ಬೆಲೆಗೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜೊಮಾಟೊದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಜೊಮಾಟೊ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಷೇರುಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುದುರುವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.

ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 30 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ ಜೊಮಾಟೊ ಕ್ವಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧುಮುಕಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ ವಿಪಲವಾಗಿದ್ದ ಜೊಮಾಟೊಗೆ ಈಗ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೊರಕಿದಂತಾಗಿದೆ.

Zomato board has approved for the deal to purchase quick commerce company Blinkit. This is expected to boost up and diversifies operation of Zomato.