2021-22ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ.8.3 ಇರಲಿದೆ: ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್

Business

oi-Nayana Bj

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜೂನ್ 08: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2021-2022ರಲ್ಲಿ ಶೇ.8.3ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇಕಡಾ 7.3ರಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.5ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಏಕಾಏಕಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಂತರದ ಚೇತರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಿನತ್ತ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯನ್ನು 2021/-2ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನವೀಕರಿಸಿದ ಏಕಾಏಕಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ದೇಶಿತ ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

2021ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇಕಡಾ 5.6ರಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 2021-22ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇಕಡಾ 8.3ರಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು, ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಬಲವಾದ ಚೇತರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಎಫ್‌ವೈ 2021-22 ಬಜೆಟ್ ಮಹತ್ವದ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಖರ್ಚು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಧ್ಯಮ-ಅವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಆರ್‌ಬಿಐ) ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿತು.

ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊರೋನಾವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು 4,12,262 ಹೊಸ ಸೋಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.

English summary

The World Bank on Tuesday has slashed India's GDP forecast to 8.3 per cent for FY22, the fiscal year starting April 2021, as against its earlier estimate of 10.1 per cent.