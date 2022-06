150 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಅನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ, 18: ಎಜುಟೆಕ್‌ ದೈತ್ಯ ಅನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಐಎನ್‌ಸಿ42 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರವಾದ ಅನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪ್ಲ್ಯಾಡರ್‌ನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.

ಅನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತನ್ನ 10% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 600 ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಾದ್ಯಂತ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ವಜಾ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಪಾತ್ರದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅನಾಕಾಡೆಮಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪ್ರಿಪ್‌ಲ್ಯಾಡರ್‌ನಿಂದ 125 ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಂತರ 210 ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.

ಅನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸುಮಾರು 150 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಐಎನ್‌ಸಿ42ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಈಗಾಗಲೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಯಾವುದೇ ವಜಾಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ, ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ (2.6%) ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನವು ಪಿಐಪಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅನ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಕೈಬಿಡುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ/ ಕವರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಜುಲೈ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

