ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ.26: ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆ ಅದೇ ಹಣ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ಲವಾ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಜೊತೆ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಯಾವ ಮೋಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುವುದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಣ ಹಾಕಬಹುದು.

ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ವಿವರವಾದ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 1988 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ.

India Post, under the Department of Posts, offers numerous investment opportunities to individuals who are looking to save their money in a safe scheme. Post Office is one of the best places to invest your money. it's Gives Maximum safety and a good interest rate for savings amount.