ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ. 25 ಕುಸಿತ: ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ

Business

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 19: ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವೇ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆಯಂತೆ.

2014ರಿಂದೀಚೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 16.08 ರೂ ಇಳಿದಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್‌ಗೆ 63.33 ರೂ ದರ ಇತ್ತು. ಈಗ 2022 ಜುಲೈ 11ರಲ್ಲಿ ಅದು 79.41 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸಂಸತ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ದೀಪಕ್ ಬೈಜ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ವಸಂತ್ ಅವರು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು 2014ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 63.33 ಇತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಅದು 69.79 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 70ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈಗ ಅದು 80ರ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ.

English summary

Rupee has consistently depreciated from past 8 years as its value has decreased by over 25 percent since 2014. Rupee has gone down to new low of 80 against Dollar.