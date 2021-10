Business

ಮುಂಬೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 09: ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಡೆತನದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಂದು ಮೊದಲ 7-ಇಲೆವೆನ್ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿ ಈಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲಕರ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಳಿಗೆಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ನೀಡಲಿದೆ ಇಶಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ, "ರಿಲಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾರದಲ್ಲಿ 7-ಇಲೆವೆನ್ ಅನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ 7-ಇಲೆವೆನ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುಸುವ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ.

ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಐ ಆರ್‌ಆರ್‌ವಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮಟ್ಟಿಗೆ 7-ಇಲೆವೆನ್ ಅನುಕೂಲಕರ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್‌ಇಐ ಎಂಬುದು ಅನುಕೂಲ-ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಹೆಸರು. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮೂಲದ ಈ ಕಂಪೆನಿ 18 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 77,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳು ಇವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಕಂಪೆನಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌, ಸಲಾಡ್‌, ಇತರೆ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 31, 2021ರ ವೇಳೆಗೆ ಆರ್‌ಆರ್‌ವಿಎಲ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರಾಗಿದೆ.

ಡೆಲಾಯ್ಟ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಿಟೇಲಿಂಗ್ 2021 ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಗ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 53 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ 100 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪೆನಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಆರ್‌ಆರ್‌ವಿಎಲ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದೆ. RIL ಗ್ರೂಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು. ಆರ್‌ಆರ್‌ವಿಎಲ್ 157,629 ಕೋಟಿ ಏಕೀಕೃತ ವಹಿವಾಟು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 5,481 ಕೋಟಿ ($ 750 ಮಿಲಿಯನ್) ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದು ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಪಾನೀಯಗಳು, ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

English summary

Reliance Retail Ventures Ltd (RRVL), through its wholly owned subsidiary, 7-India Convenience Retail Ltd, has entered into a master franchise agreement with 7-Eleven, Inc., (SEI) the American retail major, for the introduction of 7-Eleven convenience stores in India.