ಇನ್ನು ಯುಪಿಐ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು ; ಯಾಕೆ?

oi-Minuddin Nadaf

ನೀವು ಯುಪಿಐ (UPI)ಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪಾವತಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಪಿಐ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣದ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು ಯುಪಿಐನ (ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್), ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಐ ಈಗ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರದಿಂದಾಗಿ ಇದು ತ್ವರಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ನಿಯಮ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೌದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಈಗ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪಾವತಿಗೆ ಯುಪಿಐಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆರ್‌ಬಿಐನ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

English summary

Reserve Bank of India (RBI) has invited feedback from the public on the various changes proposed in the payments system, including the possibility of imposing tiered charges on transactions. check here,