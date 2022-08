ಓಲಾ ಎಸ್1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: 2024ಕ್ಕೆ ಓಲಾ ಇವಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ

Business

oi-Naveenkumar N

ಓಲಾ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಓಲಾ ಎಸ್‌1 (Ola S1) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಓಲಾ ಎಸ್‌1 ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಓಲಾ ಎಸ್‌1 ಪ್ರೊ ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಲಾ ಎಸ್‌1 3 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ 131 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇವಿ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಓಲಾ 2024ರಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 95 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಓಲಾ ಎಸ್‌1 ‍ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ 99,999 ರುಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ) ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 500 ರುಪಾಯಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಓಲಾ ಎಸ್‌ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಓಲಾ ಎಸ್‌1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಬರ್‌ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ: ಓಲಾ ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

English summary

Ola has launched the new Ola S1 electric scooter in India today. The Ola S1 will be available at an introductory price of Rs 99,999 (ex-showroom). The company has started accepting bookings for the new Ola S1 electric scooter at Rs 500 and the deliveries of the EV will begin September 7 onwards. The company has announced its new much awaited EV car. The company says the car will arrive in 2024 and it will have a range of 500 kms.