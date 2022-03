ದಶಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣದಂಥ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ

Business

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $120 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು, ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ, ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ತೈಲ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿವೆ.

ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಸ್‌ನ ಬೆಂಚ್​​ಮಾರ್ಕ್​ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಐ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 70 ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಹಾಗೇ, ಬ್ರೆಂಟ್​ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ದರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 72 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶೇ 1.17ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 111.6 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ನಷ್ಟಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಗುರುವಾರದಂದು ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $119.84 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು, ಇದು 2012 ರಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲವು U.S. ಕಚ್ಚಾ ದಾಸ್ತಾನುಗಳು ಬಹು-ವರ್ಷದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿವೆ. 1416 GMT ಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅದು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $112.75 ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿತು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗಿದಿದೆ. ಆರು-ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $21 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯು.ಎಸ್. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು $116.57 ತಲುಪಿತು, 2008 ರಿಂದ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ, $109.66 ಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಯುಎಸ್ಎ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇರಾನಿನ ವರದಿಗಾರ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶನಿವಾರ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ - ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮವು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

"ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಈ ಮೊತ್ತವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹೆಲಿಮಾ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ.

ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

"ಕಂಪೆನಿಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕ್ರಮಗಳ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ರಫ್ತುಗಳು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಪಿಡಿಯಿಂದ ಧುಮುಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ರಿಸ್ಟಾಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಜರಾಂಡ್ ರಿಸ್ಟಾಡ್ ಹೇಳಿದರು. "ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಲು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ - ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $130 ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ."

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ANZ ತನ್ನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಲೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು $125 ಗೆ ಏರಿಸಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, OPEC+ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುಂಪು, ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 400,000 bpd ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಯು.ಎಸ್. ತೈಲ ದಾಸ್ತಾನು ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಒಕ್ಲಹೋಮಾದ ಕೀ ಕುಶಿಂಗ್ ಕಚ್ಚಾ ಹಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು 2018 ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯು.ಎಸ್. ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಮೀಸಲುಗಳು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ.

Oil prices climbed to almost $120 a barrel on Thursday, their highest in nearly a decade, as sanctions disrupted Russian oil sales but the rally lost some of its fizz on rising prospects for an Iran nuclear deal that could add extra supplies.