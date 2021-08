ಐಒಟಿ: ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಸಹಯೋಗ

Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 05: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (ಐಒಟಿ) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್‌ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋನ ಐಒಟಿ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ತಡೆ ರಹಿತ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೊಸ-ಯುಗದ ಚಲನಶೀಲತೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ ತಯಾರಕರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ​​ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಜಿತ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸೇವೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಾಹನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎಮ್‌ಜಿ ಮುಂಬರುವ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಿಯೋದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ, ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಜಿಯೋದ ಹೊಸ ಯುಗದ ಸಂಪರ್ಕಿತ ವಾಹನ ಪರಿಹಾರವು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

English summary

MG Motor India has announced a new initiative in the Internet of Things (IOT) space with Jio, India’s leading digital services provider that will enable MG Motor to provide seamless integration of IT systems enabled by Jio’s IoT solution in its upcoming mid-size SUV.