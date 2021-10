Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 07: ಲೆವಿಸ್ ಸ್ಟೈಲ್‍ಐಕಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಲೆವಿಸ್‍ಎಕ್ಸ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈ ಐಕಾನ್‍ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ಟೈಲ್‍ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೆವಿಸ್‍ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ಟೈಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಮತ್ತು ಪಡುಕೋಣೆಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್‍ಡೇಟ್‍ ಆಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಲೆವಿಸ್‍ಎಕ್ಸ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಹಯೋಗವು ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ಲೆವಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆನಿಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮರುಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪಡುಕೋಣೆಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಥ್ಲೀಷರ್ ಪೀಸ್‍ಗಳು, ಎಡ್ಜಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಲೆದರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್‍ಗಳು ಮತ್ತುದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಶರ್ಟ್‍ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

''ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಲೆವಿಸ್ ಸಹಯೋಗವಾಗಿದ್ದುಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಟೈಲ್‍ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧಳಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಪಡುಕೋಣೆ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Levi’s️ announces the launch of its collaboration with style icon and brand ambassador, Deepika Padukone. Levi’s x DeepikaPadukone is a collection that truly defines the icon's fashion sensibility and authentic style.