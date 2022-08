ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ಅಂಬಾನಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಶೂನ್ಯ!

Business

oi-Mahesh Malnad

ಮುಂಬೈ, ಆಗಸ್ಟ್ 8: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧಿಪತಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಗಳಿಕೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ದಾಟುತ್ತದೆ ಆದರೆ, ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಭತ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಮುಕೇಶ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಕೂಡಾ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅನೇಕ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಂಪತ್ತು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಅಂಬಾನಿ ಕೂಡಾ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಪಡೆಯದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ 2020-21 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಂತೆ ಮುಕೇಶ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 14.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಆಗಿದೆ. 2019-20ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 4.36 ಕೋಟಿ ರು ಭತ್ಯೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4.45 ಕೋಟಿ ರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

English summary

Billionaire Mukesh Ambani for the second year in a row drew no salary from his flagship firm Reliance Industries in the last fiscal as he voluntarily gave up remuneration in light of the pandemic hitting the business and economy.