ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ; ಸರಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ?

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 27: ಸರಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ (BPCL) ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸರಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಪಿಸಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಶೇ. 53ರಷ್ಟು ಪಾಲಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದ ಮೂವರು ಬಿಡ್ಡರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟದ ಆಫರ್ ಮುಂದಿಡಲು ಸರಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಬಿಪಿಸಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 52.98 ಇದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ ಅಥವಾ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ತನ್ನ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ 2020 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡರ್‌ಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ (EoI- Expression of Interest) ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಐದಾರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಿಡ್ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ವೇದಾಂತ ಗ್ರೂಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಪೋಲೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ (I Squared Capital Advisors) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಬಿಡ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಬಿಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

The Centre has called off the privatisation process of BPCL for now after two of the three companies that had shown interest in acquiring withdrew their bids.