ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇಂಟೆಲ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.25: ಇಂಟೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇಂಟೆಲ್‌ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರವು 2,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್, ಐಒಟಿ , ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

4.53 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವು ಇಕೋಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗೋಪುರವು ಜಿ+5 ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಡಿಯನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಆರ್‌&ಡಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೂತನ ಇಂಟೆಲ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲು ಭಾರತದ ಆಶಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ದೇಶವು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅರೆವಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಾದ್ಯಂತ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ವೇಗ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲ್‌ನ ಹೊಸ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೌಲಭ್ಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಅದರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕಾದ ಹೊರಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇಂಟೆಲ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಂಟೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟೆಲ್‌ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಟೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

"ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೇಂದ್ರವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ವೈಬ್‌ಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅದ್ಭುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ನಾಯಕತ್ವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಇಂಟೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲ್ ಫೌಂಡ್ರಿ ಸೇವೆಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿವೃತಿ ರೈ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

