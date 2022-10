ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್‌ ಪರೇಖ್

Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 14: ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್ ಪರೇಖ್ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ಭಾರತದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 45,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವವರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪ್ರೋ ಸಿಇಒ ಥಿಯೆರ್ರಿ ಡೆಲಾಪೋರ್ಟೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನಾವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಲವಾರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಂಪನಿಯು ತಾನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 50,000 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40,000 ಫ್ರೆಷರ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇರ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಫ್ರೆಷರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಲಂಜನ್ ರಾಯ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಂಪನಿಯು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಯ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆತಂಕಗಳ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಪಾರೇಖ್ ಅವರು ಉಭಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Infosys CEO Salil Parekh said he will continue with his flexible approach of calling employees back to the office and not mandating a fixed number of days as it is working well for the company.