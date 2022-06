Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 14: ಭಾರತದ ಬೃಹತ್‌ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲು ಇಲಾಖೆಯು ರೈಲು ಜಾಲದ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (R&D) ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮೂಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ (ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ಅಗತ್ಯ ಬೀಜ ನಿಧಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ನೀತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ 50: 50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ- ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧನಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ರೈಲ್ವೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನವೋದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ನಾವೀನ್ಯತೆ ನೀತಿಯು ಭಾರತೀಯ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮೂಲಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಕ್ತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯು ನವೋದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಪೋರ್ಟಲ್, www.innovation.in ವೆಬ್ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದರು.

