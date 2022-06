4 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮ-ಮನರಂಜನೆ ಉದ್ಯಮ

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 23: ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತೆ ಗರಿಗೆದರಿ ನಿಂತಿದೆ. ಬಹಳ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರೈಸ್ ವಾಟರ್‌ಹೌಸ್ ಕೂಪರ್ಸ್ (PwC- Price Waterhouse Coopers) ಎಂಬ ಜಾಗತಿಕ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ 2026ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಉದ್ಯಮದ ಮೌಲ್ಯ 4.30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮ ಶೇ. 8.8 ಸಿಎಜಿಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಿಎಜಿಆರ್ ಎಂಬುದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ.

ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 2022-2026ರವರೆಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದ ಅವಲೋಕನದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮದ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮ 2022ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 11.4ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮದ ಮೌಲ್ಯ 3.14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೈಸ್ ವಾಟರ್‌ಹವಸ್ ಕೂಪರ್ಸ್‌ನ ಈ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

The Indian media and entertainment industry is likely to grow by 8.8% and reach a valuation of Rs. 4.30 lakh crore by 2026, says a report by PwC.