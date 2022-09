ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ Air India

Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 30: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಶೇ 50ರಿಂದ ಶೇ 25ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

''ಆದರೆ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳು, ಯುದ್ಧ- ಅಂಗವಿಕಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಂತಹ ಇತರ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಿಶಾಲ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಂತರವೂ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಖಾಸಗಿ ಏರ್‌ಲೈನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೂಲ ದರಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಡಬಲ್ ದರದಲ್ಲಿದೆ'' ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ 24 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಘೋಷಣೆ

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು, ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು, ಯುದ್ಧ ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ಸಿಎಪಿಎಫ್‌ (ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ) ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಧವೆಯರು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶೌರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು 50% ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 29ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು/ನಂತರ ನೀಡಲಾದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ, ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಬುಕಿಂಗ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ದರದ ಶೇಕಡಾ 25 (ರಿಯಾಯಿತಿ) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕುಟುಂಬವು ದಂಪತಿಗಳು, ಅವಲಂಬಿತ ಮಕ್ಕಳು 2 ರಿಂದ 26 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತ ಪೋಷಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅವರ ಮೂಲ ದರದಲ್ಲಿ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸ್ಥಳದ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏರ್‌ಲೈನ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಟಿ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ (CTO), ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ (ATO), ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು www.airindia.in ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಏಕಮುಖ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

English summary

Air India on Thursday said it has decided to revise discounted fares for senior citizens and students. Now, senior citizens and students will now get only 25 percent discount on the basic fare.