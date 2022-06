ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ, ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ- ಇಲ್ಲಿದೆ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡಲ್

Business

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 12: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್‌ನಿಂದ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸುವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸವಾಲು.

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೌಕರರ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆತರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಆತುರವಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಆಫೀಸ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ತುಸು ಸವಾಲಿನದ್ದೇ ಹೌದು.

English summary

Most Indian IT companies are opting for the hybrid model of working. They are not forcing employees to come to office for work ASAP, but have long term plan towards it.