ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 3: ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ನಂತರ ಐಟಿ ದೈತ್ಯರಾದ ವಿಪ್ರೋ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಹೊಸಬರು ಹಲವಾರು ಸುತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ನಂತರ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಫರ್‌ ಲೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್‌ ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಆಪಲ್, ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ (ಮೆಟಾ) ನಂತಹ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರು ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.

ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ತಡೆ ಇಡಿದಿರುವ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ. ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕಂಪೆನಿಯಾದ್ಯಂತ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ಕುಗ್ಗಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟಾದ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸತ್ಯಾ ನಾದೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಮರುಜೋಡಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಟೆಕ್ ಕಂಪೆನಿಯಾಯಿತು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಅದರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಾದ್ಯಂತ ಅದರ 1,80,000 ಬಲವಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸುಮಾರು 1 ಪ್ರತಿಶತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್, ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಠಿಣ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಪಲ್ 2023 ಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

IT giants Wipro, Infosys and Tech Mahindra have canceled and withdrawn offer letters from several candidates after postponing the recruitment process, according to reports.