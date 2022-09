ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; 2 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ 50% ಅಗ್ಗ?

Business

oi-Minuddin Nadaf

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದ ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಮಾನ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕದ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಮಾನ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೊಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈಗ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ. ಈಗ ಹಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ನೇರ ಲಾಭವನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ವಿಮಾನ ದರಗಳ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ ಈ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಯಾಫ್‌ನ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಈಗ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲುಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ.

Flight Tickets Booking: Will domestic air tickets get cheap or expensive Check Here. After about 27 months, the government removed the fare caps imposed on domestic flights in 2020,