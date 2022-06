Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ 1: ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಾಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯಿಡ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಸುತ್ತಿವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇಂದು ಸ್ಥಾನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಜನರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ರೂಢಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಸೇಜ್‌ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಪೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್‌ ಈಗ ಮುಂದುವರಿದು ಹಣವನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂತ್ರಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ.

ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಎಡಿಟ್ ಬಟನ್ ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಈಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್‌ (ಸಂಪಾದಿಸುವ) ಮಾಡುವ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಟ್ಸಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಸೇಜ್‌ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

Popular social media Twitter may not offer an edit button. But WhatsApp is now giving you the opportunity to edit and send messages soon.