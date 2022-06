Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ.24: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಂಗ್ ಲಿಯು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಂಗ್ ಲಿಯು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 'ನಿರ್ಯಾತ್‌' ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಮೋದಿ

ಈ ಹಿಂದೆ, ತೈವಾನ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯು ಚೀನಾದ ಹೊರಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್‌ನ ಇವಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗವಾದ ಫಾಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾನ್ ಭಾರತ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ 2022: ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣದ ಮುಖ್ಯಾಂಶ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಇವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪಲ್‌ಗಾಗಿ ಐಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಚೆನ್ನೈನ ಹೊರಗಿನ ಪೆರಂಬದೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದುಪಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ಘಟಕದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ್ ಎಫ್‌ಐಎಚ್‌, ಇದು ಕ್ಸಿಯೋಮಿಗಾಗಿ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ, ಕಂಪನಿಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾನ್‌ ಹೈ ಪ್ರೆಸಿಷನ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಫಾಕ್ಸ್‌ ಕಾನ್‌ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇವಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Glad to meet Mr. Young Liu, Chairman, Foxconn. I welcome their plans for expanding electronics manufacturing capacity in India, including in semiconductors. Our push for EV manufacturing is in line with our commitment of Net Zero Emission. pic.twitter.com/sC1AoGWn9c