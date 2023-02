Business

oi-Ravindra Gangal

2020 ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮವು ಹೆಚ್ಚು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮವು ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚೇತರಿಕೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ವಲಯವು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ವ-ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮವು ಬಜೆಟ್ 2023 ರಿಂದ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

Budget 2023 Live: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಷೇರುಪೇಟೆ ಶುಭಾರಂಭ

English summary

Now the transportation industry is bouncing back. The demand for this is increasing. Although it is on the road to recovery, the sector has not yet reached pre-pandemic levels. In this context, the transport industry is expecting many offers from Budget 2023,