ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 24: ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಒಡೆತನದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿದ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನೂ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಕಾರ 300 ಏಕ ಆಸನದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತುಕತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಏರ್ಲೈನ್ ​​ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳಾಗಿ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸದರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿವೃತ್ತ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ವಾಹಕವು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

Air India which is owned by Tata Group, is also looking to recruit pilots who have retired for a period of five years.