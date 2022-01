5G: ಭಾರತದಿಂದ ಯುಎಸ್ಎಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸ್ಥಗಿತ!

Business

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 19: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಿಂದ 5G ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಿಂದ ಯುಎಸ್ಎಗೆ ತನ್ನ ವಿಮಾನಯಾನವನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದೆ.

"#FlyAI: USA ನಲ್ಲಿ 5G ಸಂವಹನಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದಿಂದ ಯುಎಸ್ಎಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 19, 2022 ರಿಂದ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ/ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅಢಿಕೃತ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಬುಧವಾರದಂದು ದೆಹಲಿ-ಜೆಎಫ್‌ಕೆ-ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ-ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್-ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏರ್‌ಲೈನ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

#FlyAI: Due to deployment of the 5G communications in USA,we will not be able to operate the following flights of 19th Jan'22:



AI101/102 DEL/JFK/DEL

AI173/174 DEL/SFO/DEL

AI127/126 DEL/ORD/DEL

AI191/144 BOM/EWR/BOM



Please standby for further updates.https://t.co/Cue4oHChwx