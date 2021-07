Business

oi-Mahesh Malnad

ಜೂನ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯ ₹92,849 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ₹16,424 ಕೋಟಿ, ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 20,397, ಐಜಿಎ ಎಸ್ ಟಿ ₹49,079 ಕೋಟಿ (ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ, ₹25,762 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು ಸೆಸ್ ₹6,949 ಕೋಟಿ (ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ₹809 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಜೂನ್ 5 ರಿಂದ ಜುಲೈ 5 ರವರೆಗಿನ ದೇಶಿ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದಾದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ 2021 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಮನ್ನಾ/ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,02,709 ಕೋಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಗೆ ₹19,286 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ₹16,939 ಕೋಟಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2021 ರ ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿಶತ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಸತತ ಎಂಟು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗುರುತನ್ನು ದಾಟಿ, ಜೂನ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವು ರೂ .1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2021 ರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಮೇ 2021 ರ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ದತ್ತಾಂಶವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3.99 ಕೋಟಿ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರ 5.88 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು 30% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೊರೆಯ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಡೌನ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಜೂನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್‌ಗಳು 5.5 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ರೂ.20 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2021 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇ 9 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಇ-ವೇ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 20 ರಿಂದ ವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ 20 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯವು ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ಜುಲೈ 2021 ರಿಂದ ಆದಾಯವು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.(ಮಾಹಿತಿ ಕೃಪೆ: ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯ)

English summary

The gross GST revenue collected in the month of June’ 2021 is₹92,849 crore of which CGST is ₹16,424 crore, SGST is ₹20,397, IGST is ₹49,079 crore (including ₹25,762 crore collected on import of goods) and Cess is ₹6,949 crore (including ₹809 crore collected on import of goods)