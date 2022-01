ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8ರಿಂದ 8.5% ಬೆಳವಣಿಗೆ; ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ 10 ಅಂಶಗಳು

Business

oi-Puttappa Koli

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 31: ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶೇಕಡಾ 8 ರಿಂದ 8.5ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ಶೇಕಡಾ 9.2ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ 10 ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

* ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಜ.31ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 2022-23 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗೆ) ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ 8ರಿಂದ 8.5 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

* ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಕಚೇರಿ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಒ) ಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9.2ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ (ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ) ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಇದು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.

* ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಕೊರೊನಾ ಪೂರ್ವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಶೇಕಡಾ 9.2 ರಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

* ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ "ಎರಡನೇ ಕೊರೊನಾ ಅಲೆ'ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವು 2020-21ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚಕಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

* ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ಆವೇಗವನ್ನು ಮರಳಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ- ಬದಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, 2022-23ರಲ್ಲಿ ಶೇ.8.0-8.5ರ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

* ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಮೌಲ್ಯ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತದ ಸ್ಥೂಲ-ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸೂಚಕಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಫರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

* ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3.6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ 2021-22 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು 3.9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

* ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಸೇವಾ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಭಾಗಗಳು. ಈ ವಲಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 8.4 ರಷ್ಟು ಸಂಕೋಚನದ ನಂತರ ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8.2ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

* 2021-22ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆ 7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

* 2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್- 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6ರಿಂದ 6.5ರ ಇಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇಕಡಾ 7.3 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೊಂಡಿದೆ.

English summary

The Annual Economic Survey predicted a day before the Union Budget that India will see 8 to 8.5 per cent growth in the coming financial year, lower than the 9.2 per cent projected in the current year.