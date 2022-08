ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ಕ್ಕೆ ಜಿಯೋದಿಂದ 5ಜಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 11: ದೇಶದಲ್ಲಿ 5G ಹರಾಜು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಂಗಾತರದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್‌ದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

88,078 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ 24,740 MHz ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯ ಜಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 700 MHzನಲ್ಲಿ ತರಂಗಾತರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ನಿರ್ವಾಹಕ ಎನಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಜಿಯೋಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು, ಯಾವ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಜಿಯೋ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು "ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ" ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಜಿಯೋ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಅನ್ನು ಹೊರತಂದರೆ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ನೆಟ್‌ ಸೇವೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಲಕ್ನೋ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಜಾಮ್‌ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಅನ್ನು ಹೊರತರಲು ಜಿಯೋ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗುರ್‌ ಗಾಂವ್, ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಯೋ 1000 ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 5G ಅನ್ನು ಹೊರತರಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತವು 3G ಯಿಂದ 4Gಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಾಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಹೊಸ 4G ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

5G ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 4G ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ರೂ 400 ರಿಂದ ರೂ 500 ರ ನಡುವೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು 5G ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂ 500 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

